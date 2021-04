Harry Potter: i doppiatori italiani svelano il loro film preferito della saga (Di domenica 4 aprile 2021) Quali sono i film preferiti della saga di Harry Potter secondo Flavio Aquilone e Alessio Pucci, i doppiatori italiani del protagonista e di Draco Malfoy? Ce l'hanno raccontato durante l'Ultrapop Festival. Flavio Aquilone e Alessio Puccio sono cresciuti doppiando i personaggi di Harry Potter, ma quali sono i film della saga preferiti dai doppiatori italiani di Draco Malfoy e di Harry Potter? Durante la diretta sui canali Twitch di Ultrapop Festival, i doppiatori di Harry Potter e Draco Malfoy, Alessio Puccio e Flavio Aquilone, hanno risposto a una domanda difficile: qual ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 aprile 2021) Quali sono ipreferitidisecondo Flavio Aquilone e Alessio Pucci, idel protagonista e di Draco Malfoy? Ce l'hanno raccontato durante l'Ultrapop Festival. Flavio Aquilone e Alessio Puccio sono cresciuti doppiando i personaggi di, ma quali sono ipreferiti daidi Draco Malfoy e di? Durante la diretta sui canali Twitch di Ultrapop Festival, idie Draco Malfoy, Alessio Puccio e Flavio Aquilone, hanno risposto a una domanda difficile: qual ...

Advertising

H0MXT0WN : sto guardando harry potter per la prima volta e il mio prefe è già draco - cinemaniaco_fb : ?????????????? Harry Potter: i doppiatori italiani svelano il loro film preferito della saga - SabatinoAlberto : Oggi mi svegliato gonfio come la zia di Harry Potter nel prigioniero di Azkaban quindi me ne sto a dieta, non me fr… - harry__potter_R : Buona Pasqua ?? #Pasqua #tantosonoincasa #zonarossa #ciao - itsang1e : ma io ho voglia di vedermi Harry Potter -