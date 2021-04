Covid: oggi 18.025 nuovi casi e 326 morti/Rpt (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Sono **18.025** i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 250.933 tamponi, con l'indice di positività che sale al 7,1%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 326 morti, che portano il totale delle vittime a 111.030 da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.703 (-11 da ieri) con 195 ingressi giornalieri, 2.988.199 i guariti in totale (+13.511), 569.035 gli attualmente positivi (+4.180). Questi i dati del bollettino odierno sui contagi Covid elaborato dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Sono **18.025** idiriscontratiin Italia dopo aver analizzato 250.933 tamponi, con l'indice di positività che sale al 7,1%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 326, che portano il totale delle vittime a 111.030 da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.703 (-11 da ieri) con 195 ingressi giornalieri, 2.988.199 i guariti in totale (+13.511), 569.035 gli attualmente positivi (+4.180). Questi i dati del bollettino odierno sui contagielaborato dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile.

