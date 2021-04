Campania | Pasqua amara per 1908 positivi | il bollettino di oggi 4 aprile

Advertising

ottopagine : Covid in Campania, bollettino di Pasqua: 1.908 nuovi positivi - MaximoMoggio : RT @rep_napoli: Campania: 1.908 i positivi di Pasqua, 7 i morti [aggiornamento delle 16:43] - rep_napoli : Campania: 1.908 i positivi di Pasqua, 7 i morti [aggiornamento delle 16:43] - PSchioppa : Buona Pasqua anche a Lei Senatore @matteorenzi Un invito ad immaginare una #Resurrezione o come a lei più congenia… - infoitinterno : La Campania resta in zona rossa dopo Pasqua. Per Veneto, Marche e Trento scatta l’arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Pasqua

Laresterà zona rossa anche dopo, tra i fattori che hanno influenzato questa decisione c'è anche l'Rt, l'indice di contagio, che nella regione è pari a 1,33 (la soglia per far ...Per il secondo anno laè senza viaggi e riunioni di famiglia. l'Italia è rossa per frenare ... In, Puglia e Liguria divieto di spostamento nelle seconde case per residenti e non ...Dove il virus sta correndo forte, purtroppo molto più forte dei vaccini e dove è particolarmente importante (come in tutta l’Isola, che ha contagi in netto aumento negli ultimi giorni) il rispetto del ...«Inutile ricordare che la situazione economica per tutto il comparto turistico è grave. Seconda Pasqua surreale sull’isola. Il piano vaccinazione regionale ...