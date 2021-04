Bper Banca lancia Dots, la nuova App dedicata ai giovani (Di domenica 4 aprile 2021) Il settore dei servizi finanziari vive un momento di trasformazione, con frequenti novità che modificano lo scenario competitivo. Bper Banca ha deciso di non essere semplice spettatrice di questo cambiamento: cogliendo le opportunità rese disponibili dall’open banking, infatti, ha realizzato un progetto innovativo, presente oggi sul mercato con il nome di Dots. Si tratta di una App sviluppata per i Sistemi Operativi iOS (Apple) e Android, con la quale è possibile gestire una carta con IBAN abbinata a un conto di moneta elettronica, inviare e ricevere denaro e fare acquisti online o nei negozi, tramite una carta fisica o utilizzando i servizi di Apple Pay e Google Pay. Con Dots, inoltre, si possono controllare le proprie finanze grazie a una soluzione di Personal Financial Management (PFM) intuitiva e immediata. La ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 aprile 2021) Il settore dei servizi finanziari vive un momento di trasformazione, con frequenti novità che modificano lo scenario competitivo.ha deciso di non essere semplice spettatrice di questo cambiamento: cogliendo le opportunità rese disponibili dall’open banking, infatti, ha realizzato un progetto innovativo, presente oggi sul mercato con il nome di. Si tratta di una App sviluppata per i Sistemi Operativi iOS (Apple) e Android, con la quale è possibile gestire una carta con IBAN abbinata a un conto di moneta elettronica, inviare e ricevere denaro e fare acquisti online o nei negozi, tramite una carta fisica o utilizzando i servizi di Apple Pay e Google Pay. Con, inoltre, si possono controllare le proprie finanze grazie a una soluzione di Personal Financial Management (PFM) intuitiva e immediata. La ...

Advertising

EliElielba : RT @AlessioBoni_FP: Per il BPER Banca Forum Monzani, 'Incontri con l'autore', domenica 4 aprile alle 17.30 ci sarà #AlessioBoni per parlar… - sabry_ra : RT @AlessioBoni_FP: Per il BPER Banca Forum Monzani, 'Incontri con l'autore', domenica 4 aprile alle 17.30 ci sarà #AlessioBoni per parlar… - GruppoBPER_PR : RT @AlessioBoni_FP: Per il BPER Banca Forum Monzani, 'Incontri con l'autore', domenica 4 aprile alle 17.30 ci sarà #AlessioBoni per parlar… - 0Cicerone : RT @BI_Italia: C'è un numero nel bilancio di Intesa che indica il guadagno finale dall'acquisizione di Ubi Banca #IntesaSanPaolo #UbiBanca… - AlessioBoni_FP : Per il BPER Banca Forum Monzani, 'Incontri con l'autore', domenica 4 aprile alle 17.30 ci sarà #AlessioBoni per pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bper Banca Ferrara. Un decesso e 132 covid positivi, a Cona terapie intensive al 100% OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) Causale: Donazione per ...

Esce di strada con l'auto, grave un anziano OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) Causale: Donazione per ...

Bper Banca lancia Dots, la nuova App dedicata ai giovani BergamoNews La primavera si fa letteraria: i grandi autori bussano a casa nostra Nuovo mese e nuovi ospiti per BPER Banca Forum Monzani che continua a portare le ultime novità editoriali nelle case dei lettori attraverso le dirette online di Forum Eventi, la rassegna organizzata ...

Carige nel risiko, ecco che cosa può succedere adesso Ma la repentina scelta di un soggetto come Db indica la volontà di trovare un nuovo proprietario alla banca in tempi non ... cuore ai principali istituti, da Bper a Credite Agricole, passando ...

OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...Nuovo mese e nuovi ospiti per BPER Banca Forum Monzani che continua a portare le ultime novità editoriali nelle case dei lettori attraverso le dirette online di Forum Eventi, la rassegna organizzata ...Ma la repentina scelta di un soggetto come Db indica la volontà di trovare un nuovo proprietario alla banca in tempi non ... cuore ai principali istituti, da Bper a Credite Agricole, passando ...