AstraZeneca, morte cerebrale per l'insegnante 32enne di Genova vaccinata il 22 marzo (Di domenica 4 aprile 2021) Non ce l'ha fatta, l'insegnante di 32 anni ricoverata all'Ospedale San Martino di Genova dopo una emorragia cerebrale . La donna era stata vaccinata il 22 marzo con AstraZeneca e il suo caso aveva ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Non ce l'ha fatta, l'di 32 anni ricoverata all'Ospedale San Martino didopo una emorragia. La donna era statail 22cone il suo caso aveva ...

