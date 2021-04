Anticipazioni Rai1 | Domenica In ed A ruota Libera anche a Pasqua

Leggi su ck12

(Di domenica 4 aprile 2021) Ecco tutte leIn e quelle di A, nonostante la festivitàle, le donne dellanon mollano la presa., Mara Venier e Barbara D’Urso si sfidano il giorno di(Getty Images)Mara Venier, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso saranno le mattatrici del salotto pomeridiano italiano. L’Italia nuovamente si ritrova in zona rossa e in un periodo che ci ricorda lo scorso lockdown. A tenerci compagnia ci saranno i programmi Rai e Mediaset, proprio come ogni settimana, traIn, Da noi aLive andranno in onda regolarmente. Il programma di ...