Amici 2021, Alessandra Celentano contro Stefano De Martino: “Meno male che hai cambiato carriera”. Gelo in studio (Di domenica 4 aprile 2021) Scintille tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino su una coreografia complessa che ha visto protagonisti Alessandro e Tommaso. È successo nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il giudice ha evidenziato le difficoltà e anche il fatto che Tommaso fosse in un certo senso fosse svantaggiato, ma la maestra ha risposto: “Non c’entra niente quello che dici tu, mi va in fumo il cervello quando sento queste cose. Meno male che hai intrapreso un’altra carriera”. Il riferimento è alla carriera televisiva di De Martino che ha lasciato la danza. Il diretto interessato ha risposto elegantemente: “Ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera anche perché è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Scintille traDesu una coreografia complessa che ha visto protagonisti Alessandro e Tommaso. È successo nel corso dell’ultima puntata del Serale didi Maria De Filippi. Il giudice ha evidenziato le difficoltà e anche il fatto che Tommaso fosse in un certo senso fosse svantaggiato, ma la maestra ha risposto: “Non c’entra niente quello che dici tu, mi va in fumo il cervello quando sento queste cose.che hai intrapreso un’altra”. Il riferimento è allatelevisiva di Deche ha lasciato la danza. Il diretto interessato ha risposto elegantemente: “Ti ringrazio del tuo apprezzamento sul mio cambio dianche perché è una ...

