Torino, Nicola: "Bravi i miei calciatori a interpretare bene la partita contro la Juve" (Di sabato 3 aprile 2021) L'analisi di Davide Nicola, tecnico del Torino che dopo il 2-2 contro la Juventus in sala stampa: "Intano ringrazio i tifosi perchè ci sono stati vicini prima della partita. Riconosciamo il valore dell'avversario e abbiamo interpretato la gara in due modi differenti proprio per cercare di impedire alla Juventus di farci male. Pensavamo che sfruttassero le fasce e i miei ragazzi sono stati ordinati tatticamente e hanno creduto sulle nostre possibilità. Sono contento e soddisfatto della loro prestazione. Il risultato delle dirette concorrenti mi interessa relativamente. I ragazzi devono concentrarsi sul percorso che vogliamo fare. Stasera il valore dell'avversario mi dimostra non solo impegno e abnegazione, ma anche la voglia di ricercare la vittoria perché dopo il 2-2 ...

