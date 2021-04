The Witcher: terminate le riprese della seconda stagione (Di sabato 3 aprile 2021) Si sono appena concluse le riprese della seconda stagione di The Witcher, la serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski A distanza di 158 giorni dall’inizio delle riprese, The Witcher, la serie fantasy basata sulla Saga di Geralt di Rivia, di Andrzej Sapkowski, ha terminato la produzione della seconda stagione, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo entro la fine del 2021. Le riprese si sono svolte in 15 località del Regno Unito e hanno visto il coinvolgimento di 89 membri del cast e circa 1.200 della troupe. Numeri impressionanti, se si considerano anche gli ostacoli dovuti all’emergenza sanitaria durante la fase di produzione In occasione ... Leggi su tuttotek (Di sabato 3 aprile 2021) Si sono appena concluse ledi The, la serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski A distanza di 158 giorni dall’inizio delle, The, la serie fantasy basata sulla Saga di Geralt di Rivia, di Andrzej Sapkowski, ha terminato la produzione, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo entro la fine del 2021. Lesi sono svolte in 15 località del Regno Unito e hanno visto il coinvolgimento di 89 membri del cast e circa 1.200troupe. Numeri impressionanti, se si considerano anche gli ostacoli dovuti all’emergenza sanitaria durante la fase di produzione In occasione ...

