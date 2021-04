Serie C, Modena-Arezzo: le ultime sulle formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 3 aprile 2021) Per la gara valevole per la 34a giornata di Serie C, Girone B, va in scena Modena-Arezzo. Nello splendido “Alberto Braglia” di Modena, le due squadre si affronteranno alle ore 12.30 per uno dei più classici e pericolosi testacoda pasquali. Il Modena deve preservare il quarto posto, con un occhio alle prime tre, mentre l’Arezzo deve risalire una china che lo vede distante 10 punti dalla salvezza. Il momento del Modena Modena che viene dal pesante stop subìto in trasferta per mano della Fermana ma che comunque sta vivendo un periodo di appannamento. Nelle ultime 5 partite i gialloblù hanno racimolato solo una vittoria, perdendo 3 gare e pareggiando col Mantova. Questa striscia di risultati negativi l’hanno estromessa dalla corsa al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Per la gara valevole per la 34a giornata diC, Girone B, va in scena. Nello splendido “Alberto Braglia” di, le due squadre si affronteranno alle ore 12.30 per uno dei più classici e pericolosi testacoda pasquali. Ildeve preservare il quarto posto, con un occhio alle prime tre, mentre l’deve risalire una china che lo vede distante 10 punti dalla salvezza. Il momento delche viene dal pesante stop subìto in trasferta per mano della Fermana ma che comunque sta vivendo un periodo di appannamento. Nelle5 partite i gialloblù hanno racimolato solo una vittoria, perdendo 3 gare e pareggiando col Mantova. Questa striscia di risultati negativi l’hanno estromessa dalla corsa al ...

