Pasqua blindata: prefetto Guidi invita a intensificare controlli (Di sabato 3 aprile 2021) Il prefetto rinnova l'invito ad intensificare i controlli per il rispetto delle norme anti-covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 aprile 2021) Ilrinnova l'invito adper il rispetto delle norme anti-covid L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FrancescoLollo1 : Pasqua blindata per gli italiani, costretti ancora una volta a limitare gli spostamenti, ma libera per i clandestin… - FirenzePost : Pasqua blindata: prefetto Guidi invita a intensificare controlli - paolovarsi1 : Pasqua blindata, tra ultime cene, vangeli sui divieti e Giuda a passeggio col cane - renzo16339368 : RT @Tg3web: Pasqua blindata per il secondo anno consecutivo. Da mezzanotte e sino a martedì tutta l'italia è in zona rossa. Da nord a sud p… - Tg3web : Pasqua blindata per il secondo anno consecutivo. Da mezzanotte e sino a martedì tutta l'italia è in zona rossa. Da… -