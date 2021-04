Pasqua blindata, in Campania regole ancora più severe: tutto quello che si può fare dal 3 al 5 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Tutta l’Italia diventa zona rossa per il weekend di Pasqua e Pasquetta, con regole ancora più severe in alcuni territori. In Campania, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti. In Sicilia e Sardegna si entra solo con l’esito negativo del tampone. Il Viminale intensifica i controlli sulle strade. Intanto nel mondo i casi di Covid superano la soglia dei 130 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 aprile 2021) Tutta l’Italia diventa zona rossa per il weekend die Pasquetta, conpiùin alcuni territori. In, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti. In Sicilia e Sardegna si entra solo con l’esito negativo del tampone. Il Viminale intensifica i controlli sulle strade. Intanto nel mondo i casi di Covid superano la soglia dei 130 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua blindata Traffico Pasqua 2021: autostrade in tempo reale/ Viabilità, controlli e limitazioni TRAFFICO PASQUA 2021: COME CONSULTARE IL BOLLETTINO DI AUTOSTRADE Arriva Pasqua 2021 ma anche quest'anno per gli italiani sarà blindata. Il governo ha infatti stabilito la zona rossa in tutto il Paese ed imposto limitazioni anche in merito agli spostamenti . Ricordiamo ...

Da oggi e fino a lunedì tutta l'italia in zona rossa. Controlli intensificati Sarà una Pasqua blindata con una intensificazione dei controlli. Consentite le passeggiate vicino alle abitazioni e le attività sportive, ma vietate le gite fuori porta in campagna e al mare. Deroga nei tre ...

Zona Rossa, da oggi a lunedì queste le regole da seguire Siamo in Zona Rossa, fino al 5 aprile, con la Pasqua blindata da divieti e da restrizioni sugli spostamenti. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o ...

