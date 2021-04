Oddworld: Soulstorm, confermato l’upgrade da PS4 a PS5 (Di sabato 3 aprile 2021) Il secondo capitolo del reboot della famosissima saga videoludica, Oddworld: Soulstorm, verrà lanciato con la possibilità di effettuare l’upgrade da PS4 a PS5 Pare che Oddworld Inhabitants e Microids, allo stesso tempo sviluppatori e publisher della saga di Oddworld, stiano dando le ultime importanti notizie prima del rilascio del nuovo capitolo. Dopo il rilancio della saga avvenuto con l’uscita di Oddworld: New’n’Tasty! nel 2014, sembra che il team di sviluppo sia convinto a portare avanti il proprio progetto: vedremo quindi se questo secondo capitolo sarà capace di rispettare le aspettative del fandom. Nell’attesa, ecco una buona notizia: come per la maggior parte dei titoli cross gen di questo periodo, anche con Oddworld: Soulstorm sarà possibile ... Leggi su tuttotek (Di sabato 3 aprile 2021) Il secondo capitolo del reboot della famosissima saga videoludica,, verrà lanciato con la possibilità di effettuareda PS4 a PS5 Pare cheInhabitants e Microids, allo stesso tempo sviluppatori e publisher della saga di, stiano dando le ultime importanti notizie prima del rilascio del nuovo capitolo. Dopo il rilancio della saga avvenuto con l’uscita di: New’n’Tasty! nel 2014, sembra che il team di sviluppo sia convinto a portare avanti il proprio progetto: vedremo quindi se questo secondo capitolo sarà capace di rispettare le aspettative del fandom. Nell’attesa, ecco una buona notizia: come per la maggior parte dei titoli cross gen di questo periodo, anche consarà possibile ...

