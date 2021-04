Molotov contro centro di somministrazione a Brescia

(Di sabato 3 aprile 2021) Due bottiglie incendiarie sono state lanciatele tensostrutture di unvaccinale a, in via Morelli. Non si registrano feriti, ma ci sono danni materiali. Solo una delle due ...

Advertising

ilpost : Sono state lanciate due bombe incendiarie contro un centro vaccinale di Brescia - Agenzia_Ansa : La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta affidata al magistrato dell'antiterrorismo Carlo Milanesi, in merito a… - Tg3web : Due molotov sono state lanciate questa mattina contro un centro vaccinale a Brescia. Un gesto sconcertante, su cui… - hack_stefano : RT @Tg3web: Due molotov sono state lanciate questa mattina contro un centro vaccinale a Brescia. Un gesto sconcertante, su cui naturalmente… - ontoxy : RT @bravimabasta: Molotov contro un centro vaccinale a Brescia. Vanno capiti: al sabato non c'è neanche un talk show su Rete 4. #3aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Molotov contro

- Due bottiglie incendiarie sono state lanciatele tensostrutture di un centro vaccinale a Brescia, in via Morelli. Non si registrano feriti, ma ci sono danni materiali. Solo una delle due ...Le duelanciateil centro vaccinale di Brescia sono l'ultimo di una serie di atti intimidatori registrati negli ultimi mesi ai danni di strutture e persone simbolo nel contrasto al ...In questa edizione: Italia blindata per le feste di Pasqua, Figliuolo: Aprile mese decisivo, Brescia, molotov contro hub vaccini, Oltre 130 milioni di contagi nel mondo, Canale di Suez, finito ...Ore 18.29 - La situazione in Gran Bretagna: 10 decessi negli ultimi 24 ore Nel Regno Unito sono oltre 5 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Cov ...