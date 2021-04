Milan-Sampdoria 1-1, Hauge risponde a Quagliarella: Tabellino e Highlights (Di sabato 3 aprile 2021) All’87’ pareggia il norvegese in contropiede dopo una partita che si era complicata Milan-Sampdoria: Tabellino e Highlights Milan-Sampdoria 1-1, Cronaca, Tabellino ed Highlights Milan-Sampdoria: Tabellino e Highlights – Il Milan ha vinto l’ultima volta in casa nel mese di gennaio. Un dato significativo per quella che è oggi la differenza in classifica con la capolista Inter. I rossoneri ripartono però dalla sfida con la Sampdoria allenata da Claudio Ranieri, con il sogno scudetto ancora malcelato nel cassetto. Il Diavolo ha una partita in più rispetto ai cugini e sei punti in meno, ma il tecnico Stefano Pioli, pur con la panchina corta, potrà ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021) All’87’ pareggia il norvegese in contropiede dopo una partita che si era complicata1-1, Cronaca,ed– Ilha vinto l’ultima volta in casa nel mese di gennaio. Un dato significativo per quella che è oggi la differenza in classifica con la capolista Inter. I rossoneri ripartono però dalla sfida con laallenata da Claudio Ranieri, con il sogno scudetto ancora malcelato nel cassetto. Il Diavolo ha una partita in più rispetto ai cugini e sei punti in meno, ma il tecnico Stefano Pioli, pur con la panchina corta, potrà ...

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - kindsim : il Milan ha giocato male, ma la Sampdoria non avrebbe mai segnato non fosse stato per quel regalo - dskm__xv : RT @beinsports_FR: ???? #SerieA ?? Milan arrache le nul contre la Sampdoria ! -