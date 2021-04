Mauro Repetto | che fine ha fatto l’ex 883?

(Di sabato 3 aprile 2021) Alcuni di voi magari non sanno neanche di chi stiamo parlando, ma Max Pezzali prima di essere un solista faceva parte di un duo, quello deglie con lui c’era il biondo. Ma cheha? Correva l’anno 1992 quando scoppiò la-mania. Max Pezzali eraggiungono il successo con l’album “Hanno ucciso l’uomo ragno”. L’anno successivo esce “Nord sud ovest est” ed è un altro successone. Nel 1994 l’addio diIl duo riscuote tantissimo successo, ma mentre Max Pezzali cantava,non riuscì a trovare la sua giusta dimensione, perchè lui scriveva le canzoni e durante i live non aveva ...

è uno dei componenti degli 883, il duo musicale di grandissimo successo degli anni '90. Il ballerino del celebre duo con Max Pezzali è pronto a tornare più forte di prima come ha ...... la prefazione di Lodo Guenzi (anche il leader de Lo Stato Sociale ha nostalgia dei tempi analogici) e soprattutto il ritorno, in forma di Post Scriptum, di, che con Pezzali fondò gli ...Classe 1967, Max Pezzali è diventato famoso con gli 883 - gruppo fondato insieme all'amico e compagno di scuola Mauro Repetto nel 1991 - poi dal 2004 ha intrapreso una carriera da solista ...Mauro Repetto, ex 883: il ballerino del celebre duo con Max Pezzali è pronto a tornare: "sicuramente faremo qualcosa quando ci sarà consentito farlo" ...