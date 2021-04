Marvel's Avengers testato su PS5 e Xbox Series X e S - analisi comparativa (Di sabato 3 aprile 2021) La scorsa settimana abbiamo avuto l'occasione di mettere le mani sulla versione PlayStation 5 di Marvel's Avengers, ma il codice Xbox non era disponibile per via di complicazioni con lo Smart Delivery. E quindi, come hanno gli sviluppatori di Crystal Dynamics e Nixxes gestito i porting per le console Xbox Series X e S? I risultati sono qui, e siamo di fronte a un gioco che semplifica quella che chiamiamo "era post-risoluzione", un'era in cui il numero dei pixel su schermo rappresenta solo una delle tante componenti della veste grafica, e probabilmente nemmeno la più importante. La configurazione offerta su console Xbox Series è pressoché la stessa che su PS5, visto che abbiamo anche qui modalità qualità e performance. La modalità qualità della Series ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 aprile 2021) La scorsa settimana abbiamo avuto l'occasione di mettere le mani sulla versione PlayStation 5 di's, ma il codicenon era disponibile per via di complicazioni con lo Smart Delivery. E quindi, come hanno gli sviluppatori di Crystal Dynamics e Nixxes gestito i porting per le consoleX e S? I risultati sono qui, e siamo di fronte a un gioco che semplifica quella che chiamiamo "era post-risoluzione", un'era in cui il numero dei pixel su schermo rappresenta solo una delle tante componenti della veste grafica, e probabilmente nemmeno la più importante. La configurazione offerta su consoleè pressoché la stessa che su PS5, visto che abbiamo anche qui modalità qualità e performance. La modalità qualità della...

Advertising

misteruplay2016 : Marvel’s Avengers testato su PS5 e Xbox Series X e S – analisi comparativa - ssia010294 : RT @virgini87154232: la mia obsession per la marvel sta aumentando molto in questo periodo #Avengers #marvel - virgini87154232 : la mia obsession per la marvel sta aumentando molto in questo periodo #Avengers #marvel - Deliriously_ : Mi manca di guardare l'ultimo film degli Avengers per concludere la maratona dei film della marvel. Rimando sempre… - ArtistSociet : RT @RedBlueBlur1693: **Insert Hallelujah song** *Loud crescendo* #MarvelsAvengers #avengers #theavengers #hulk #brucebanner #maestro #futu… -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Avengers Avengers: Endgame il... Musical? Una canzone da lacrime vi toglierà ogni dubbio Sono passati quasi 2 anni dall'uscita nelle sale di Avengers: Endgame , l'evento cinematografico del decennio per i fan dei cinecomic Marvel. Questo vuol dire che è passato altrettanto tempo dalla drammatica morte di Tony Stark aka Iron Man . Un addio ...

The Falcon The Winter Soldier, terzo episodio: tutti i riferimenti e le citazioni Nei fumetti esiste realmente una Tiger Sorridente, parte del gruppo criminale Folding Circle che in diverse occasioni creò dei problemi a diversi gruppi di casa Marvel, tra cui gli Avengers, a cui ...

Marvel Avengers Recensione Next Generation Italia Top Games The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie ha temuto di essere stato licenziato Anthony Mackie ha raccontato la sua reazione quando ha ricevuto la chiamata dei Marvel Studios e la convocazione a Los Angeles per un incontro.

The Falcon & The Winter Soldier, terzo episodio: tutti i riferimenti e le citazioni Power Broker, il terzo episodio di The Falcon & The Winter Soldier, sembra voler premere l’acceleratore alla nuova serie Marvel di Disney+. Una scelta comprensibile, considerato che con questa puntata ...

Sono passati quasi 2 anni dall'uscita nelle sale di: Endgame , l'evento cinematografico del decennio per i fan dei cinecomic. Questo vuol dire che è passato altrettanto tempo dalla drammatica morte di Tony Stark aka Iron Man . Un addio ...Nei fumetti esiste realmente una Tiger Sorridente, parte del gruppo criminale Folding Circle che in diverse occasioni creò dei problemi a diversi gruppi di casa, tra cui gli, a cui ...Anthony Mackie ha raccontato la sua reazione quando ha ricevuto la chiamata dei Marvel Studios e la convocazione a Los Angeles per un incontro.Power Broker, il terzo episodio di The Falcon & The Winter Soldier, sembra voler premere l’acceleratore alla nuova serie Marvel di Disney+. Una scelta comprensibile, considerato che con questa puntata ...