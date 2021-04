Lockdown di Pasqua. Ecco cosa è vietato da oggi fino a lunedì (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr – Italia in Lockdown da oggi fino a lunedì: così il governo tiene chiusi in casa i cittadini a Pasqua e Pasquetta. Obiettivo: evitare assembramenti. Il motivo, a distanza di un anno dal Lockdown nazionale, è la pandemia e il possibile aumento dei contagi. Scatta dunque la stretta con zona rossa su tutto il territorio e controlli a tappeto per chi esce di casa senza motivo. Nel mirino parchi, litorali, centri storici. Vacanze di Pasqua blindate dunque, sul modello di quelle dello scorso Natale. Scattano divieti e restrizioni sugli spostamenti e nuove regole per le visite a parenti e amici. Nuove misure anche per chi volesse recarsi nelle seconde case. Per chi viola i divieti scatta la multa da 400 a 1.000 euro, ridotta a 280 euro se si paga entro 5 giorni. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr – Italia inda: così il governo tiene chiusi in casa i cittadini ae Pasquetta. Obiettivo: evitare assembramenti. Il motivo, a distanza di un anno dalnazionale, è la pandemia e il possibile aumento dei contagi. Scatta dunque la stretta con zona rossa su tutto il territorio e controlli a tappeto per chi esce di casa senza motivo. Nel mirino parchi, litorali, centri storici. Vacanze diblindate dunque, sul modello di quelle dello scorso Natale. Scattano divieti e restrizioni sugli spostamenti e nuove regole per le visite a parenti e amici. Nuove misure anche per chi volesse recarsi nelle seconde case. Per chi viola i divieti scatta la multa da 400 a 1.000 euro, ridotta a 280 euro se si paga entro 5 giorni. ...

