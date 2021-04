LIVE Italia-Svezia 2-3, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: gli svedesi marcano tre punti nel quarto end (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.20 Fine quarto end. Italia-Svezia 2-3. 23.19 Edin non si fa pregare, toglie il punto all’Italia e ne segna tre per la Svezia. 23.19 Brutto errore di Retornaz, che libera la casa dalle stone Italiane e presta il fianco ad Edin. 23.17 Trova il take out Edin, ora Retornaz dovrà proteggere nuovamente il punto azzurro. 23.13 Buon colpo di Retornaz, che toglie una stone svedese dalla casa e prova a proteggere il punto. Tocca ad Edin. 23.11 il gioco si sta rendendo molto complesso anche per gli svedesi. Non va a buon fine la promozione di Eriksson e così a quattro stone dal termine del quarto end il punto è ancora degli azzurri. 23.05 Mosaner va bloccare ulteriormente la casa. End ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.20 Fineend.2-3. 23.19 Edin non si fa pregare, toglie il punto all’e ne segna tre per la. 23.19 Brutto errore di Retornaz, che libera la casa dalle stonene e presta il fianco ad Edin. 23.17 Trova il take out Edin, ora Retornaz dovrà proteggere nuovamente il punto azzurro. 23.13 Buon colpo di Retornaz, che toglie una stone svedese dalla casa e prova a proteggere il punto. Tocca ad Edin. 23.11 il gioco si sta rendendo molto complesso anche per gli. Non va a buon fine la promozione di Eriksson e così a quattro stone dal termine delend il punto è ancora degli azzurri. 23.05 Mosaner va bloccare ulteriormente la casa. End ...

