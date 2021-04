La passeggiata di Pasqua della regina e del principe Carlo

(Di sabato 3 aprile 2021) Tutti e due sorridenti e tutti e due senza mascherina. La regina Elisabetta e il principe Carlo celebrano la Pasqua con una foto insieme nei giardini di Fragmore House, al castello di Windsor. È il via ufficiale alle giornate festive per i reali, ma anche un saluto all’arrivo della primavera. È tutto in fiore attorno a sua maestà e all’erede al trono.

Advertising

smilypapiking : RT @FrancescoCoccoT: Ma se,invece di lasciare libera la gente di farsi una bella innocua passeggiata all'aperto,come unica possibilità di e… - pillaiandrea : RT @FrancescoCoccoT: Ma se,invece di lasciare libera la gente di farsi una bella innocua passeggiata all'aperto,come unica possibilità di e… - giorgia13 : RT @FrancescoCoccoT: Ma se,invece di lasciare libera la gente di farsi una bella innocua passeggiata all'aperto,come unica possibilità di e… - FrancescoCoccoT : Ma se,invece di lasciare libera la gente di farsi una bella innocua passeggiata all'aperto,come unica possibilità d… - DiegoFiaschett4 : @markorusso69 Passeggiata...auguri di buona Pasqua Marco! -

Ultime Notizie dalla rete : passeggiata Pasqua

Il Resto del Carlino

Savona " Riviera blindata, per il week end di, con controlli ai caselli autostradali delle località più gettonate e interventi di ... essendo in zona rossa, è permessa lao l'attività ...nei boschi di rododendri in programma per oggi, 3 aprile, a Villa Carlotta di Tremezzina. L'appuntamento online si inserisce nel vasto programma studiato per far conoscere la dimora e il ...Roma, 3 aperture 2021 – I tre giorni di Pasqua e da oggi (sabato 3 aprile ... Anche solo per farne uno passeggiata (possibile vicino a noi) dovremo avere un’autocertificazione compilando il terzo ...Sarà una Pasqua blindata con una intensificazione dei controlli. Consentite le passeggiate vicino alle abitazioni e le attività sportive, ma vietate le gite fuori porta in campagna e al mare. Deroga n ...