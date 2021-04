In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Aprile: DisAstraZeneca. Si riparla di limiti in Italia (Di domenica 4 aprile 2021) Vaccino – Altre trombosi post-iniezione Guaio AstraZeneca: anche l’Italia valuta di limitarlo a over 60 C’è una donna in rianimazione al San Martino di Genova: 32 anni, trombosi cerebrale, il 22 marzo si era vaccinata con AstraZeneca e venerdì ha avuto i sintomi, gravi. I Paesi Bassi ieri l’altro hanno limitato agli over 60 le vaccinazioni con il prodotto dell’azienda anglo-svedese dopo 5 casi “sospetti”, ieri le hanno sospese del di Alessandro Mantovani Ehi, dici a noi? di Marco Travaglio Un tempo, se ricordavi le condanne di un politico, ti beccavi del “giustizialista” dal Giornale&C.. Ora te lo becchi dal Giornale&C., ma anche, in stereo, da Repubblica. È capitato a Di Battista, reo di notare che i renziani chiedono alla Rai il bavaglio per Scanzi, mai indagato, e non per le orde di pregiudicati e Indagini e dimissioni Un festino con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Vaccino – Altre trombosi post-iniezione Guaio AstraZeneca: anche l’valuta di limitarlo a over 60 C’è una donna in rianimazione al San Martino di Genova: 32 anni, trombosi cerebrale, il 22 marzo si era vaccinata con AstraZeneca e venerdì ha avuto i sintomi, gravi. I Paesi Bassi ieri l’altro hanno limitato agli over 60 le vaccinazioni con il prodotto dell’azienda anglo-svedese dopo 5 casi “sospetti”, ieri le hanno sospese del di Alessandro Mantovani Ehi, dici a noi? di Marco Travaglio Un tempo, se ricordavi le condanne di un politico, ti beccavi del “giustizialista” dal Giornale&C.. Ora te lo becchi dal Giornale&C., ma anche, in stereo, da Repubblica. È capitato a Di Battista, reo di notare che i renziani chiedono alla Rai il bavaglio per Scanzi, mai indagato, e non per le orde di pregiudicati e Indagini e dimissioni Un festino con i ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Aprile: Quei 2 non dicono mai una cosa vera. Vaccini e conti svizzeri - fattoquotidiano : Mentre a Torino esplodeva la polemica sull’affollamento dei pronto soccorso e sul blocco dei riposi dei sanitari, M… - fattoquotidiano : La sindaca di Roma rischia di essere l’ostacolo sul quale si infrange la costruzione dell’alleanza con i Cinque Ste… - lalitapetila : RT @andreapalladino: La storia delle intercettazioni dei giornalisti nell'inchiesta su #Iuventa esce sul @guardian. E sono in arrivo divers… - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Aprile: DisAstraZeneca. Si riparla di limiti in Italia -