Il duca di Hastings non sarà nella seconda stagione di "Bridgerton" (Di sabato 3 aprile 2021) Il duca di Hastings, l'affascinante personaggio che ha fatto impazzire centinaia di fan della serie tv di Netflix "Bridgerton", non sarà presente nella prossima stagione. A renderlo noto la pettegola Lady Whistledown dall'account social di Netflix, in cui informa sulle novità della serie in costume tratta dai best-seller di Julia Quinn. Nel messaggio viene spiegato cosa accadrà nella prossima stagione: "Carissimi lettori, dal momento che tutti gli occhi saranno puntati sulla ricerca di Lord Antony Bridgerton, per la sua Viscontessa, è tempo di dire addio a Regè-Jean Page, che ha interpretato tanto magistralmente il duca di Hastings. Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma ...

