Honda da incubo, Espargaro: 'Non sappiamo su cosa lavorare'

Nelle qualifiche del GP di Doha, c'è chi ha brillato come il rookie Jorge Martin e chi invece è stato in piena difficoltà. Uno di questi è Pol Espargaro, che è rimasto bloccato in Q1 e partirà dalla ...

biagio4658 : P14 per Vale, disastro. Tutto quello provato oggi non ha funzionato per niente, in peggioramento rispetto alle FP2… -

La Honda di Marquez ? L'asso numero 93 della Honda ha saltato praticamente tutta la stagione 2020 e, nonostante gli allenamenti in sella pochi giorni prima dell'inizio del campionato 2021, non è ...

MotoGP | GP Doha 2021, PL2: Miller un fulmine, Rossi in Q1 | FormulaPassion.it 18.35 - Il 2021 per ora è stato un vero incubo per Franco Morbidelli, che ha visto andare in fumo due motori oggi. 18.30 - Iniziamo la nostra cronaca con il riepilogo di quanto avvenuto nelle PL1 e ...

MotoGP, Honda da incubo, Espargaro: “Non sappiamo su cosa lavorare” La Gazzetta dello Sport La spalla di Marc Marquez guarirà, Honda no (dalla dipendenza di Marquez) La Honda è cresciuta e a Losail Pol Espargarò non ha avuto un brutto esordio, ma è chiaro che per un team abituato a stravincere non può bastare e che c’è poco da essere soddisfatti. L’impressione è c ...

Rossi e Morbidelli, la prima gara insieme è un incubo Da Miller a Quartararo, passando per la Honda, sono tanti gli "sconfitti" della prima gara della stagione della MotoGP, ma di sicuro chi è uscito con le ossa rotte (in senso metaforico) è il team Petr ...

