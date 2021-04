Firenze: JR cambia volto a Palazzo Strozzi (Di sabato 3 aprile 2021) “La Ferita. The Wound” di JR, sulla facciata di Palazzo Strozzi, a Firenze (foto JR). Un trompe l’oeil alto 33 metri e largo 28 composto da 28 pannelli di alluminio, uno squarcio simbolico sul Palazzo Strozzi che lascia intravedere La Primavera e La Nascita di Venere di Botticelli e Il ratto delle Sabine di Giambologna (tra le opere più celebri del patrimonio artistico fiorentino). Leggi anche › Banksy, una nuova opera dedicata al Covid: l’anziana che starnutisce e perde la dentiera › Banksy a Roma: 90 opere dell’artista in mostra dall’8 settembre all’11 aprile 2021 L’artista francese JR in un autoritratto del 2019. La ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 aprile 2021) “La Ferita. The Wound” di JR, sulla facciata di, a(foto JR). Un trompe l’oeil alto 33 metri e largo 28 composto da 28 pannelli di alluminio, uno squarcio simbolico sulche lascia intravedere La Primavera e La Nascita di Venere di Botticelli e Il ratto delle Sabine di Giambologna (tra le opere più celebri del patrimonio artistico fiorentino). Leggi anche › Banksy, una nuova opera dedicata al Covid: l’anziana che starnutisce e perde la dentiera › Banksy a Roma: 90 opere dell’artista in mostra dall’8 settembre all’11 aprile 2021 L’artista francese JR in un autoritratto del 2019. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze cambia Pioli cambia il Milan: Saelemaekers inedito terzino, chance Castilleo. Gli 11 anti - Samp Commenta per primo Dare continuità alla vittoria di Firenze e mettere pressione a tutte le rivali impegnate successivamente . A partire dall'Inter, di ... CHANCE CASTILLEJO - Cambia, di conseguenza, ...

Il secondo debutto di Iachini Rimangono a Firenze anche Kokorin che ha avuto a malapena il tempo di conoscere Iachini e Igor che ... Niente cambia in attacco con Vlahovic e Ribery. Sul fronte Genoa, Ballardini dovrà fare a meno solo ...

Firenze: JR cambia volto a Palazzo Strozzi con l'opera La Ferita. The Wound Io Donna Genoa-Fiorentina, Iachini riparte dai rossoblù. Probabili formazioni Firenze, 3 aprile 2021 - Comincia oggi per la Fiorentina la ... 20 sconfitte con 71 gol messi a segno e 88 subiti. Iachini non dovrebbe cambiare molto, resta il solito 3-5-2 e in attacco ...

Quattro tralicci per salvare le mura di Pistoia PISTOIA. Quattro tralicci metallici saranno montati a ridosso delle mura urbane, sul viale Arcadia, per impedire nuovi catastrofici crolli, dopo quello che si è verificato il 6 settembre dello scorso ...

