Dinamo Zagabria – Villareal, in Tv e formazioni (Di sabato 3 aprile 2021) I quarti di finale di Europa League si stanno avvicinando. Il torneo europeo conteso da diverse squadre, sta raggiungendo il proprio punto focale. Una delle sfide in programma è Dinamo Zagabria – Villareal che si giocherà giovedì 8 aprile alle 21.00 allo Stadion Maksimir. Sarà possibile seguire la partita sui canali Sky o sulla piattaforma SkyGo. Villareal – Dinamo Kiev, in Tv e formazioni Dinamo Zagabria – Villareal, come si presentano le squadre? Dinamo Zagabria e Villareal si incontreranno nella prima sfida dei quarti di finale di Europa League. Entrambe le squadre punteranno alla vittoria per arrivare poi alla gara di ritorno più tranquille. Ovviamente chi si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) I quarti di finale di Europa League si stanno avvicinando. Il torneo europeo conteso da diverse squadre, sta raggiungendo il proprio punto focale. Una delle sfide in programma èche si giocherà giovedì 8 aprile alle 21.00 allo Stadion Maksimir. Sarà possibile seguire la partita sui canali Sky o sulla piattaforma SkyGo.Kiev, in Tv e, come si presentano le squadre?si incontreranno nella prima sfida dei quarti di finale di Europa League. Entrambe le squadre punteranno alla vittoria per arrivare poi alla gara di ritorno più tranquille. Ovviamente chi si ...

Advertising

napolista : Gazzetta: Meret è tra i nomi seguiti dal Milan se Donnarumma non rinnova Il portiere del Napoli rientra tra i profi… - notizie_milan : Mercato Milan: occhi su Livakovic della Dinamo Zagabria - ruotebucate : Oggi siamo in formissima, una mia fonte privata mi ha detto che sono salite le quotazioni anche di Nonsaccio Uncazz… - VincenzoTr75 : @fran_rkid @aguerosergiokun Magariiiii....ma ci sta già Dries,con ingaggio top,che ha una certa età,Osimhen investi… - francobus100 : CALCIO: L'ombra di Mamic sulla Dinamo Zagabria che vola in Europa -