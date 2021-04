Devozione alla Beata Vergine Maria | Preghiera del mattino del 3 Aprile 2021

(Di sabato 3 aprile 2021) Il Sabato è il giorno della. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi 3. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, Ti ringrazio per il dono L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

CiaoKarol : ???? RECITA LA PREGHIERA E SCOPRI LA DEVOZIONE ?????? Rinnoviamo la pratica dei primi cinque sabati del mese che la… - 007Vincentxxx : RT @sologiuma: Il santone che mostra la sua devozione alla preghiera in pubblico, cosa vorrebbe dimostrare? - UgoBaroni : RT @CiaoKarol: È il primo sabato del mese, affidati oggi alla Madonna di Fatima, 3 Aprile 2021: La devozione del primo sabato del mese: 3 A… - UgoBaroni : RT @siamonoitv2000: Rileggere la devozione quaresimale della #ViaCrucis alla luce dell’Enciclica di #PapaFrancesco sulla cura della casa co… - DommeSilvia : Meditavo ultimamente su un futuro articolo per il mio blog e ho pensato alla stesura di una riflessione su quanto p… -

Ultime Notizie dalla rete : Devozione alla

Grande Napoli

Un tempo la Settimana Santa, quella che portacelebrazione domenicale della Pasqua, veniva vissuta con grandee rispetto per la sacralità del momento. Particolare importanza la possedeva la giornata del sabato, la vigilia di Pasqua.... intelligenza, obbedienza, umiltà e. Tony Korody Getty Images Related Story Animali e padroni insieme finofine Augusto Lenzoni sottolinea come 'il gatto ha una tenerezza speciale per ...Un tempo la Settimana Santa, quella che porta alla celebrazione domenicale della Pasqua, veniva vissuta con grande devozione e rispetto per la sacralità del momento. Particolare importanza la ...CREMONA (2 aprile 2021) - Non c’è messa il Venerdì santo. La Chiesa celebra l’azione liturgica della Passione del Signore. Così è stato anche in Cattedrale, con l’ingresso, in religioso silenzio, del ...