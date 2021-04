Covid, se continuiamo con chiusure e restrizioni avremo problemi con il virus per altri 20 anni, dice Science (Di sabato 3 aprile 2021) La ricerca condotta dalla prestigiosa rivista Science divide gli esperti. Secondo lo studio le misure restrittive devono essere eliminate altrimenti la convivenza con il Covid durerà ancora molti, moltissimi, anni. Covid: il 2 aprile di un anno fa i decessi per Covid in Italia sono stati 760. Un anno dopo i morti sono stati 481: L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 3 aprile 2021) La ricerca condotta dalla prestigiosa rivistadivide gli esperti. Secondo lo studio le misure restrittive devono essere eliminatementi la convivenza con ildurerà ancora molti, moltissimi,: il 2 aprile di un anno fa i decessi perin Italia sono stati 760. Un anno dopo i morti sono stati 481: L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MSF_ITALIA : I numeri della terza ondata #Covid19 in #Palestina sono preoccupanti. Continuiamo il nostro lavoro a supporto dell… - MaxCharmed : @Agenzia_Italia Continuiamo con il terrorismo dei giornali come Repubblica e Corriere ed ecco che otterremo 70enni… - Giu_ggiola : RT @aedan83: Se continuiamo di questo passo, il covid ci abbandona per pietà. - Nicola23453287 : RT @ivocamic: ECCO QUA MALATTIE #PSICHICHE E #SOCIALI DILAGANTI L’altra faccia del #covid – un italiano su tre è a rischio 'trauma da pande… - RinoDiStefano : Continuiamo a chiamarle feste, ma in effetti sembrano più delle vere e proprie detenzioni forzate. Siamo tutti bloc… -