Covid | lockdown di Pasqua | l’Italia è in zona rossa Tutte le regole dal 3 al 5 aprile

Da oggi sabato santo 3 aprile cala su tutta Italia la stretta di Pasqua: un mini lockdown come già avvenuto lo scorso Natale, in funzione anti Covid. Limitati spostamenti e assembramenti durante le festività: in questi tre giorni è vietata la mobilità anche nel proprio Comune, se non per attività motoria vicino a casa o per andare a trovare parenti o amici in massimo di due persone (i minori di 14 anni conviventi non si considerano nel conteggio). Sono 70 mila gli uomini delle forze dell'ordine in campo: controlli intensi e posti di blocco in arterie stradali, parchi e spiagge. Stop negozi e seconde case Prima però c'è il weekend di Pasqua e Pasquetta, tutto in rosso con regole ancora più severe in alcuni territori. Campania, Puglia e Liguria hanno posto il divieto di accesso alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lockdown Sestri Levante, la protesta della ristoratrice: "Io faccio accomodare tutti: pranzo, cena, orario libero" Nessuno ha mai dimostrato che il Covid si prende al bar o al ristorante, eppure ci chiedono di ... Un anno fa, alla riapertura dopo il lockdown, la ristoratrice ha adeguato il suo locale: trenta posti ...

Covid. Pasqua, per 3 giorni Italia rossa. Cosa si può fare, scattati i controlli ... eventuali situazioni di assembramento, rispetto delle misure anti Covid, e controlleranno anche ... nota località turistica del sud ovest, facendo salire a 13 i comuni sardi in lockdown . Diverse città ...

Covid: Perù, oggi al via lockdown nazionale Agenzia ANSA Covid, seconda Pasqua di chiusura e nuove restrizioni. I ristoratori si preparano alla protesta Pasqua, serrata a metà. Molti i ristoranti che hanno deciso di puntare su asporto e domicilio per non morire di inedia nella speranza di limitare le perdite. Intanto monta la protesta e ...

Matteo, il super scienziato col Pontedera nel cuore mezz'ora più tardi la struttura è stata chiusa causa Covid – racconta lo scienziato –. Non potevo fare scalo in Italia, già in pieno lockdown. Così ho fatto una vera odissea, facendo molti ...

