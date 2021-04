Covid: in Puglia 4,99% della popolazione ha contratto virus (Di sabato 3 aprile 2021) A oltre un anno dall'inizio della pandemia Covid, in Puglia il 4,99% della popolazione ha contratto il virus. E' quanto emerge dai dati ministeriali. La provincia di Bari è quella più colpita con il 6,... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) A oltre un anno dall'iniziopandemia, inil 4,99%hail. E' quanto emerge dai dati ministeriali. La provincia di Bari è quella più colpita con il 6,...

Advertising

fattoquotidiano : Gli ospedali della Puglia al limite per il Covid. L’ordine di Lopalco alle Asl: “Ricoverate nelle strutture private… - fattoquotidiano : Covid, Lopalco: “In Puglia trasferimenti e ferie forzate per operatori sanitari no vax. A queste persone mancano le… - Telebari : Covid in Puglia: il 4,99% della popolazione ha contratto virus. In provincia di Bari la percentuale più alta -… - annabelladellac : RT @Miti_Vigliero: Covid, Liguria tra le sei regioni 'a rischio alto' L'Istituto Superiore di Sanità colloca la nostra Regione con Calabri… - CorriereQ : Covid: in Puglia 4,99% della popolazione ha contratto virus -