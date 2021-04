Advertising

Agenzia_Italia : Germania cambia idea, AstraZeneca solo a chi ha più di 60 anni - zazoomblog : Covid Germania 18.129 contagi e 120 morti - #Covid #Germania #18.129 #contagi - lifestyleblogit : Covid Germania, 18.129 contagi e 120 morti - - Carmen5633 : @robersperanza Chiudere i supermercati così come ha deciso la Germania? Ma chissà perché dopo le critiche la Merkel… - Danieleriz80 : RT @Gitro77: Ogni posto letto in meno per 1.000 abitanti corrisponde a un aumento della mortalità legata al Covid del 2% nei primi 8 mesi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Adnkronos

Le autorità sanitarie tedesche hanno reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.129 nuovi casi di contagio da Coronavirus in. I decessi attribuiti al- 19 sono ......i dati dal Paese Le autorità sanitarie tedesche hanno reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.129 nuovi casi di contagio da Coronavirus in. I decessi attribuiti al- ...Dopo la decisione della Germania che ha sospeso il vaccino tra gli under 60 per ... che sviluppano la trombosi dopo il vaccino probabilmente non morirebbero per il Covid. Mentre per chi ha più di 55 ...In Italia si è vaccinato più o meno come negli altri grandi Paesi europei – Germania, Francia e Spagna –, esclusa la Gran Bretagna che ha fatto corsa a sé con una dose somministrata già a metà della ...