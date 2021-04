Calcio: Cina, tornano gli spettatori per l'apertura della Super League (Di sabato 3 aprile 2021) Guangzhou, 3 apr. (Adnkronos) - Almeno 1.500 tifosi potranno assistere all'apertura della nuova stagione della Chinese Super League (CSL) allo stadio Tianhe di Guangzhou, secondo quanto riportato dai media locali. La prima partita della stagione 2021 si terrà allo stadio Tianhe di Guangzhou il 20 aprile, secondo quanto riportato venerdì dal programma sportivo di Guangdong Tv. "Almeno 1.500 tifosi potranno entrare nello stadio per assistere all'apertura", secondo il rapporto. La Csl deve ancora decidere le squadre per l'apertura della stagione. La prima fase della stagione 2021 si svolgerà a Guangzhou e Suzhou. La prima fase della stagione CSL 2021 si terrà a Guangzhou e Suzhou. Il formato per la seconda ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Guangzhou, 3 apr. (Adnkronos) - Almeno 1.500 tifosi potranno assistere all'nuova stagioneChinese(CSL) allo stadio Tianhe di Guangzhou, secondo quanto riportato dai media locali. La prima partitastagione 2021 si terrà allo stadio Tianhe di Guangzhou il 20 aprile, secondo quanto riportato venerdì dal programma sportivo di Guangdong Tv. "Almeno 1.500 tifosi potranno entrare nello stadio per assistere all'", secondo il rapporto. La Csl deve ancora decidere le squadre per l'stagione. La prima fasestagione 2021 si svolgerà a Guangzhou e Suzhou. La prima fasestagione CSL 2021 si terrà a Guangzhou e Suzhou. Il formato per la seconda ...

