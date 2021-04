Bologna-Inter, dove vederla. Conte vuole allungare (Di sabato 3 aprile 2021) Pareggiano Milan e Juventus, i nerazzurri hanno un’altra chance per consolidare la vetta Bologna-Inter, dove vederla Bologna-Inter, dove vederla Bologna-Inter, dove vederla – Non poteva esserci vigilia di Pasqua migliore per Antonio Conte e i suoi ragazzi. In attesa di giocare il posticipo contro il Bologna al Dall’Ara (diretta tv dalle 20:45 su Sky Sport canale 201, canale 202 e canale 251), il Milan secondo ha pareggiato a San Siro contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, la Juventus ha pareggiato dopo aver rischiato di perdere con il Torino. Atalanta e Napoli hanno vinto, perciò sarà importante vincere contro la squadra di Sinisa Mihajlovic per ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021) Pareggiano Milan e Juventus, i nerazzurri hanno un’altra chance per consolidare la vetta– Non poteva esserci vigilia di Pasqua migliore per Antonioe i suoi ragazzi. In attesa di giocare il posticipo contro ilal Dall’Ara (diretta tv dalle 20:45 su Sky Sport canale 201, canale 202 e canale 251), il Milan secondo ha pareggiato a San Siro contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, la Juventus ha pareggiato dopo aver rischiato di perdere con il Torino. Atalanta e Napoli hanno vinto, perciò sarà importante vincere contro la squadra di Sinisa Mihajlovic per ...

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in viaggio verso Bologna a bordo del #trenoufficiale ?????? @LeFrecce #BolognaInter #ForzaInter - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Oggi in campo a Bologna con la maglia Away! ?? #BolognaInter ???? #FORZAINTER - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - IlmsgitSport : #bologna-#inter 0-0 la diretta live Conte punta su Erikssen - ilmessaggeroit : #bologna-#inter 0-0 la diretta live Conte punta su Erikssen -