Usava un pacchetto di patatine per nascondere droga | arrestato

TORINO Aveva confezionato un chilo di droga in un pacchetto di patatine: lo stratagemma, però, non gli ha permesso di evitare i controlli e il deferimento da parte degli uomini della Questura: protagonista della vicenda un italiano di 49 anni. Nella confezione un chilogrammo di stupefacente fra marijuana e hashsish: l'uomo, incensurato, è stato arrestato per spaccio di droga.