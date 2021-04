The Rising: Lux Vide racconterà la storia di un Gesù Cristo umano (Di venerdì 2 aprile 2021) In preparazione The Rising, nuova serie storica in tre stagioni incentrata sulla vita terrena di Gesù Cristo e prodotta da Lux Vide. Dopo I Medici e Leonardo, attualmente in onda su Rai Uno, Lux Vide ha stretto un accordo con Stephen J. Davis per produrre The Rising, dramma storico incentrato sulla storia umana, secolare di Gesù Cristo. The Rising, girato in lingua inglese come le precedenti serie tv, vedrà il produttore di The Blacklist e Carnivàle, Daniel Knauf, in veste di showrunner. Luca Bernabei, CEO di Lux Vide, produrrà la serie insieme a Stephen J. Davis. The Rising sarà diretto dall'italiano Jan Michelini, che ha diretto alcuni episodi de I Medici, a comporre le musiche sarà ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021) In preparazione The, nuova serie storica in tre stagioni incentrata sulla vita terrena die prodotta da Lux. Dopo I Medici e Leonardo, attualmente in onda su Rai Uno, Luxha stretto un accordo con Stephen J. Davis per produrre The, dramma storico incentrato sullaumana, secolare di. The, girato in lingua inglese come le precedenti serie tv, vedrà il produttore di The Blacklist e Carnivàle, Daniel Knauf, in veste di showrunner. Luca Bernabei, CEO di Lux, produrrà la serie insieme a Stephen J. Davis. Thesarà diretto dall'italiano Jan Michelini, che ha diretto alcuni episodi de I Medici, a comporre le musiche sarà ...

