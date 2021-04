Stai zitta di Michela Murgia, quando si parla di donne lo stereotipo è in agguato (Di venerdì 2 aprile 2021) Le parole sono pietre, e il linguaggio scolpisce una società. Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva. Ed è su questo che si sofferma ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Le parole sono pietre, e il linguaggio scolpisce una società. Di tutte le cose che lepossono fare nel mondo,re è ancora considerata la più sovversiva. Ed è su questo che si sofferma ...

Advertising

mannaggiacazz : ma vogliamo parlare delle persone che “no so che mi hai consigliato questa canzone ma è italiana?? io ascolto solo m… - amoginstwit : Comunque @Gretabevecaffe, zitta zitta ti stai facendo una intera settimana servita e reverita. Non è che lo hai pre… - wayvvini : @mafly_girlcrush no perché la canzone esiste ancora è bifobico mettitelo in testa se un* bisessuale ti dice questa… - maledettojimin : @sorridilouis MA STAI ZITTA - angelaercolano : Stai zitta un #libro sulle donne di Michela Murgia - -