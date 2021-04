Sì, in Cile c’è una forte ondata di Covid-19 nonostante le vaccinazioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 31 marzo 2021 è stato pubblicato un articolo sul sito ByoBlu (di cui avevamo parlato all’interno di una rassegna sulla disinformazione in Italia nel 2020) intitolato «Lo strano caso del Cile: con vaccinazioni di massa il Paese torna in lockdown». Secondo l’articolo – condiviso, al 1 aprile 2021, quasi mille volte su Facebook secondo lo strumento di analisi CrowdTangle – il Cile, nonostante sia uno dei Paesi dell’America del Sud più avanti con le vaccinazioni, ha ordinato un nuovo rigidissimo lockdown a causa di un forte aumento dei casi di Covid-19. Si tratta di una notizia vera, anche se l’articolo di ByoBlu contiene ipotesi non dimostrate e alcune frasi fuorvianti. È vero che il Cile è uno dei Paesi sudamericani con il più alto tasso di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 31 marzo 2021 è stato pubblicato un articolo sul sito ByoBlu (di cui avevamo parlato all’interno di una rassegna sulla disinformazione in Italia nel 2020) intitolato «Lo strano caso del: condi massa il Paese torna in lockdown». Secondo l’articolo – condiviso, al 1 aprile 2021, quasi mille volte su Facebook secondo lo strumento di analisi CrowdTangle – ilsia uno dei Paesi dell’America del Sud più avanti con le, ha ordinato un nuovo rigidissimo lockdown a causa di unaumento dei casi di-19. Si tratta di una notizia vera, anche se l’articolo di ByoBlu contiene ipotesi non dimostrate e alcune frasi fuorvianti. È vero che ilè uno dei Paesi sudamericani con il più alto tasso di ...

