Serve una scossa al mercato del lavoro, con l'aiuto dei privati (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella sottile e raffinata chimica della composizione del governo Draghi, il ministero del lavoro è spettato a Andrea Orlando, egregia persona ma esponente della sinistra del PD e, come tale, molto sensibile alle istanze tendenzialmente conservatrici in tema di gestione del mercato del lavoro di CGIL, CISL e UIL. Questo mentre, invece, si avvicina sempre più il momento in cui c'è il bisogno di impostare e avviare moderne politiche attive del lavoro. Infatti, per preparare l'uscita dalla crisi, il triangolo cassa integrazione, divieto di licenziamento e sostegni non basta più. Questi strumenti difensivi hanno limitato i danni nella prima fase del covid19, ma ora non permetteranno certo di restituire un lavoro alle 456.000 persone che l'hanno perso nel 2020, né alle altre figure, soprattutto precarie, che ...

