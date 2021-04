Salto e combinata nordica | Rigoni si dimette da direttore tecnico | “Auguro il meglio a chi mi succederà”

(Di venerdì 2 aprile 2021) FISI ha annunciato, attraverso un comunicato stampa, che Federiconon ricoprirà il ruolo didicon gli sci enella prossima stagione. “Ringrazio FISI e l’Arma dei Carabinieri per il grande supporto che mi è stato dato in questi anni in un ruolo impegnativo e delicato”, ha detto ildel Centro Sportivo Carabinieri. “Saluto lo staffe tutti i ragazzi che in questi anni si sono particolarmente impegnati, sono convinto che i frutti del lavoro intrapreso si vedranno quanto prima. La stagione appena concluso ha richiesto per numerose ragioni un dispendio di energie eccezionali, a scapito degli spazi personali.ila chi mi ...

Venerdì 2 Aprile, 14:15 Federico Rigoni non ricoprirà il ruolo di direttore tecnico dei settori di salto con gli sci e combinata nordica nella prossima stagione. Il tecnico del Centro Sportivo ...Federico Rigoni non ricoprirà il ruolo di direttore tecnico di salto con gli sci e combinata nordica nella prossima stagione.