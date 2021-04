Regione Lazio: alle 14 consegna AstraZeneca (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – “La consegna della fornitura dei vaccini AstraZeneca agli hub vaccinali e’ prevista per oggi pomeriggio alle ore 14”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – “Ladella fornitura dei vacciniagli hub vaccinali e’ prevista per oggi pomeriggioore 14”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid della

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - RegioneLazio : Mettiamo a disposizione 30mln per lavoratori della cultura e dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori d… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - fisco24_info : Vaccino covid Lazio, 'oltre 100mila dosi ordinate da medici famiglia': In arrivo oggi nella regione 200mila dosi As… - EmMicucci : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: Vaccini anti covid19 ai medici di medicina generale: 100881 dosi ordinate, 628… -