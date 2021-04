Più visibilità, più donazioni Così si arricchiscono le ong (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Giannini Inchiesta sulla nave Iuventa, dalle intercettazioni emergono dettagli anche sui salvataggi concordati Agivano per avere visibilità e, di conseguenza, per avere più donazioni. È questo ciò che emerge dalle carte dell'inchiesta su nave Iuventa, che vede coinvolte anche le Ong Save the Children e Medici senza frontiere, che operavano sulla Von Hestia e sulla Vos Prudence. Le indagini, condotte dallo Sco della Polizia e dalla Squadra mobile di Trapani con il Nucleo speciale di intervento del Comando generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, su indicazione della Procura di Trapani, che dal 2016 lavorano assiduamente, hanno portato a 200mila intercettazioni. Da cui emerge che gli indagati hanno evidenziato un certo spessore criminale, preordinando artatamente scenari organizzativi complessi, anche di rilievo ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Giannini Inchiesta sulla nave Iuventa, dalle intercettazioni emergono dettagli anche sui salvataggi concordati Agivano per averee, di conseguenza, per avere più. È questo ciò che emerge dalle carte dell'inchiesta su nave Iuventa, che vede coinvolte anche le Ong Save the Children e Medici senza frontiere, che operavano sulla Von Hestia e sulla Vos Prudence. Le indagini, condotte dallo Sco della Polizia e dalla Squadra mobile di Trapani con il Nucleo speciale di intervento del Comando generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, su indicazione della Procura di Trapani, che dal 2016 lavorano assiduamente, hanno portato a 200mila intercettazioni. Da cui emerge che gli indagati hanno evidenziato un certo spessore criminale, preordinando artatamente scenari organizzativi complessi, anche di rilievo ...

