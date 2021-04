Pasqua | visite e pranzi con parenti e amici Le regole

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lesono permesse solamente all’interno della propria regione, con un solo spostamento al giorno nella fascia oraria che va dalle 5 alle 22. Il numero massimo consentito di persone che potranno spostarsi è di 2 adulti e i minori di 14 anni. Assembramenti e feste sono vietate. Si potrà uscire dalla propria regione solamente in caso di visita a un parente non autosufficiente. Non sarà consentito rimanere a dormire. Viene raccomandato di mantenere l’uso della mascherina quando ci si trova in compagnia di persone non conviventi e quando non è possibile mantenere il distanziamento. Massima attenzione per le persone fragili e anziane. Restano ancora chiusi i cinema, musei, mostre, teatri, palestre, piscine e centri sportivi. Bar e ristoranti saranno aperti solamente per l’asporto e per la consegna a ...

... con divieti di movimento anche tra Comuni se non per leai parenti , una sola volta al ... temporali e abbassamento delle temperature), per molti italiani sarà quindi un'altra'blindata'. ...A fare da padrona degli eventi2021 la Cappella Sistina, proprio il momento giusto di visitarla, a scanso delle lunghissime file che nella capitale non si risparmiano mai (fuorché in lockdown) ...Sarà una Pasqua in campo per la pallamano di A2 maschile attesa dall ... Stesso orario per Chiaravalle che riceve la visita della Modula Casalgrande per cercare di vendicare la sconfitta patita ...Parenti e amici Per la Pasqua in zona rossa, il Lazio torna a blindarsi come ... Massimo due persone possono andare a fare una visita e quindi anche un pranzo (la coppia può portare anche un figli ...