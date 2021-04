Napoli, l’esito del tampone di Zielinski (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo lo spavento, la rassicurazione. Piotr Zielinski è negativo al Covid, ma fino a stamattina ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il centrocampista del Napoli, di ritorno dalla convocazione in nazionale, si era sottoposto ieri ad un test rapido che aveva dato esito positivo. Tornato in hotel ne ha fatto un altro, questa volta negativo. Così il medico sociale della società ha predisposto un tampone molecolare. l’esito è arrivato in mattinata, comunicato dal Napoli: “Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano”. Zielinski è risultato ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo lo spavento, la rassicurazione. Piotrè negativo al Covid, ma fino a stamattina ha tenuto tutti col fiato sospeso. Il centrocampista del, di ritorno dalla convocazione in nazionale, si era sottoposto ieri ad un test rapido che aveva dato esito positivo. Tornato in hotel ne ha fatto un altro, questa volta negativo. Così il medico sociale della società ha predisposto unmolecolare.è arrivato in mattinata, comunicato dal: “Ilmolecolare, a cui si è sottoposto Piotrnella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano”.è risultato ...

