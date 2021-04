Monitoraggio Iss, l’indice Rt nazionale scende a 0,98 (da 1,08). Casi in calo a 232 ogni 100 mila abitanti (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo il primi segnali di stabilizzazione nell’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia registrati la scorsa settimana dall’Istituto Superiore di Sanità, continua a scendere l’indice di trasmissibilità (Rt) che, su scala nazionale, è passato da 1,08 a 0,98, ossia sotto la soglia d’allarme (1). Diminuisce anche l’incidenza, ovverosia il numero di Casi positivi ogni 100.000 abitanti, che passa dai 240 ai 232 Casi ogni 100 mila abitanti di questa settimana. Leggi anche: Chiudere ora per riaprire in estate, Brusaferro è ottimista: «Teniamo duro: sarà una stagione più serena grazie ai vaccini» Le varianti Covid sono sempre più diffuse in Italia: l’86,7% dei Casi è riconducibile a quella ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo il primi segnali di stabilizzazione nell’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia registrati la scorsa settimana dall’Istituto Superiore di Sanità, continua aredi trasmissibilità (Rt) che, su scala, è passato da 1,08 a 0,98, ossia sotto la soglia d’allarme (1). Diminuisce anche l’incidenza, ovverosia il numero dipositivi100.000, che passa dai 240 ai 232100di questa settimana. Leggi anche: Chiudere ora per riaprire in estate, Brusaferro è ottimista: «Teniamo duro: sarà una stagione più serena grazie ai vaccini» Le varianti Covid sono sempre più diffuse in Italia: l’86,7% deiè riconducibile a quella ...

