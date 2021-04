«Mi stai ammazzando, Susana»: la nuova commedia con Gael García Bernal (Di venerdì 2 aprile 2021) La vita di Eligio, attore messicano di poco successo, e di sua moglie Susana si ripete tutti i giorni come se seguisse un copione prestabilito: stessa trama, stesse battute, stesse improvvisazioni. È per questo che, quando l’uomo si alza una mattina e scopre che Susana se n’è andata senza un biglietto né, tantomeno, una spiegazione, il suo piccolo mondo di certezze crolla come un castello di carte. Da quel momento le giornate avranno il sapore dell’indagine fino a quando la ricerca non comincerà a dare i suoi frutti: grazie a Internet, Eligio scopre, infatti, che Susana si trova negli Stati Uniti per frequentare un corso universitario per scrittori. Una prospettiva che lo coglie di sorpresa e che lo porta a vendere la sua auto per acquistare un biglietto aereo per raggiungerla. Mi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García BernalMi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García BernalMi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García BernalMi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García BernalMi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García BernalMi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García Bernal Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) La vita di Eligio, attore messicano di poco successo, e di sua moglie Susana si ripete tutti i giorni come se seguisse un copione prestabilito: stessa trama, stesse battute, stesse improvvisazioni. È per questo che, quando l’uomo si alza una mattina e scopre che Susana se n’è andata senza un biglietto né, tantomeno, una spiegazione, il suo piccolo mondo di certezze crolla come un castello di carte. Da quel momento le giornate avranno il sapore dell’indagine fino a quando la ricerca non comincerà a dare i suoi frutti: grazie a Internet, Eligio scopre, infatti, che Susana si trova negli Stati Uniti per frequentare un corso universitario per scrittori. Una prospettiva che lo coglie di sorpresa e che lo porta a vendere la sua auto per acquistare un biglietto aereo per raggiungerla. Mi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García BernalMi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García BernalMi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García BernalMi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García BernalMi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García BernalMi stai ammazzando, Susana: il nuovo film con Gael García Bernal

