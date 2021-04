Mi associo a Chiara Ferragni | sui vaccini basta chiacchiere | vogliamo chiarezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) “Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. E sapete perché? Perché dopo le mie stories di critica alla gestione deidi ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo ‘lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino’”. Esordisce cosìnel suo post scritto qualche ora fa dove si dice stanca, amareggiata, delusa e “anche un po’ incazzata” perché il numero delle vittime per Covid non scende, da più di un anno siamo tutti chiusi in casa, i bambini non possono andare a scuola, molti fra commercianti, ristoratori, albergatori e liberi professionisti hanno dovuto chiudere la propria attività e tante persone sono in cassa integrazione o hanno perso il lavoro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...