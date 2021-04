Meteo oggi venerdì 2 aprile: tempo soleggiato, ma non dappertutto (Di venerdì 2 aprile 2021) Meteo oggi venerdì 2 aprile: bel tempo sull’Italia, con sole su gran parte del Nostro Paese: tuttavia in alcune zone vedremo nuvole e addirittura piogge Nella giornata di oggi il bollettino Meteo prevede bel tempo su buona parte dell’Italia grazie al persistente anticiclone africano. Per registrare un calo delle temperature dovremo attendere domenica e lunedì, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 2 aprile 2021): belsull’Italia, con sole su gran parte del Nostro Paese: tuttavia in alcune zone vedremo nuvole e addirittura piogge Nella giornata diil bollettinoprevede belsu buona parte dell’Italia grazie al persistente anticiclone africano. Per registrare un calo delle temperature dovremo attendere domenica e lunedì, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Tgyou24 : You Meteo: Il Meteo a Avellino e le temperature di oggi 2 aprile 2021 - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - DANI56 : RT @muoversintoscan: #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì #2aprile, in #Toscana. A cura del @flash_meteo https:/… - quartomiglio : Bollettino Meteo per OGGI 2 Aprile 2021 e DOMANI 3 Aprile 2021 - SienaFree : Meteo: il tempo oggi a Siena e in Toscana -