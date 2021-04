L’esercito del Myanmar ha bloccato internet a tempo indeterminato (Di venerdì 2 aprile 2021) (foto: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images)In Myanmar le proteste contro il regime militare che ha preso il potere con un colpo di stato ad inizio febbraio continuano ormai da mesi. L’esercito ha ordinato l’interruzione del servizio internet a banda larga a tempo indeterminato, per impedire ai manifestanti di organizzarsi e di diffondere le immagini degli scontri tramite il web. Subito dopo la presa di potere a inizio febbraio, in Myanmar si era registrato un calo della banda dedicata al segnale internet. La causa di questa diminuzione era stata un tentativo da parte delle forze armate di limitare le comunicazioni per mantenere sotto controllo la popolazione. Successivamente i vertici militari hanno studiato una legge per poter mettere le mani sui dati degli ... Leggi su wired (Di venerdì 2 aprile 2021) (foto: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images)Inle proteste contro il regime militare che ha preso il potere con un colpo di stato ad inizio febbraio continuano ormai da mesi.ha ordinato l’interruzione del servizioa banda larga a, per impedire ai manifestanti di organizzarsi e di diffondere le immagini degli scontri tramite il web. Subito dopo la presa di potere a inizio febbraio, insi era registrato un calo della banda dedicata al segnale. La causa di questa diminuzione era stata un tentativo da parte delle forze armate di limitare le comunicazioni per mantenere sotto controllo la popolazione. Successivamente i vertici militari hanno studiato una legge per poter mettere le mani sui dati degli ...

Advertising

Maxdero : #vaccini la visita del generale #Figliuolo archivia il fallimentare modello Lombardia, per lasciare spazio al model… - Internazionale : Due membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu hanno partecipato alla sfilata di un esercito golpista e autore di u… - amnestyitalia : La strage è avvenuta in varie città del #Myanmar durante la Giornata delle forze armate cui, nella capitale, hanno… - Affaritaliani : Nei ristoranti romani c'è l'invasione delle ultrapedane Un esercito di furbi sfrutta le agevolazioni del Comune Arr… - DanieleBerghino : @iuvinale_n @abertolucci6 Mmh ho tanti dubbi: 1) per le frontiere 2) perché chi un forte esercito 3) se fai una cos… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esercito del AFRICA/MOZAMBICO - “Preghiamo per i nostri fratelli a Palma” dove la situazione è drammatica Fides