MediasetTgcom24 : L'entourage: 'Navalny ha perso 8 chili da quando è in carcere' #NAVALNY -

Ultime Notizie dalla rete : entourage Navalny

TGCOM

Dal momento del suo arrivo nella colonia penale IK - 2 di Pokrov, l'oppositore russo Alekseiha perso 8 chili. E secondo l'account Telegram gestito dal suo'egli stesso collega tale perdita di peso in primo luogo al fatto che non lo fanno dormire e lo svegliano otto volte ...Diritti umani e governance democratica Una seconda parte di sanzioni ha colpito membri dell'di Putin per l'arresto arbitrario e la condanna dinonché per la repressione delle ...Dal momento del suo arrivo nella colonia penale IK-2 di Pokrov, l'oppositore russo Aleksei Navalny ha perso 8 chili. E secondo l'account Telegram gestito dal suo entourage "egli stesso collega tale ...Vladimir Putin vorrebbe dimettersi . Il retroscena bomba sul crollo dello Zar di Russia è quello di Catherine Belton , ...