Le novità del cast di Bridgerton 2, che sarà sempre più multietnico: riprese al via in primavera (Di venerdì 2 aprile 2021) Anche il cast di Bridgerton 2 sarà multietnico come quello della prima stagione, scelta che tanto ha fatto discutere per una rappresentazione storicamente inaccurata della nobiltà inglese dell’Ottocento. Ma la serie in costume creata da Chris Van Dusen di Shondaland per Netflix intende continuare a perseguire la strada della massima inclusione possibile e di una rappresentazione scenica che non fa distinzioni sul colore della pelle degli attori, piaccia o no (qui un nostro approfondimento a riguardo). Oltre alla nuova protagonista femminile Simone Ashley, il cast di Bridgerton 2 accoglierà Charithra Chandran e Rupert Young, secondo quanto annunciato in esclusiva da Deadline. Chandran interpreterà la sorella minore della protagonista femminile della nuova stagione: Edwina Sharma è ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Anche ildicome quello della prima stagione, scelta che tanto ha fatto discutere per una rappresentazione storicamente inaccurata della nobiltà inglese dell’Ottocento. Ma la serie in costume creata da Chris Van Dusen di Shondaland per Netflix intende continuare a perseguire la strada della massima inclusione possibile e di una rappresentazione scenica che non fa distinzioni sul colore della pelle degli attori, piaccia o no (qui un nostro approfondimento a riguardo). Oltre alla nuova protagonista femminile Simone Ashley, ildi2 accoglierà Charithra Chandran e Rupert Young, secondo quanto annunciato in esclusiva da Deadline. Chandran interpreterà la sorella minore della protagonista femminile della nuova stagione: Edwina Sharma è ...

Advertising

NaliOfficial : Nuda10 a parole! ?? Felicissima di dirvi che da oggi è online un nuovo episodio del mio Podcast in cui vi racconto t… - Aki12301397 : RT @prijedoremergen: Syria la piccola del lager è arrivata in Italia e oggi finalmente dopo tanto lottare è fuori pericolo e pronta ad ini… - Esterin62237737 : RT @prijedoremergen: Syria la piccola del lager è arrivata in Italia e oggi finalmente dopo tanto lottare è fuori pericolo e pronta ad ini… - EMassagli : RT @aiwa_welfare: Quali sono i vantaggi del #welfareaziendale? Quali le ultime novità legislative e interpretative? I #bestcase aziendali?… - francescarangel : RT @PremioStrega: Un'importante novità che cade in occasione della #LXXVedizione del Premio: la proclamazione della #cinquina finalista si… -

Ultime Notizie dalla rete : novità del Vacanze in bici in Italia fra natura, strutture "bike friendly" e tour guidati La principale novità del programma 2021 è di servizio: non viene richiesto infatti nessun acconto al momento della pre - iscrizione ed è previsto il totale rimborso del viaggio prenotato se la ...

Milano Monza Motor Show - Confermate le date del Salone all'aperto ... le vetture verranno esposte nell'insolita cornice delle vie e delle piazze di Milano, ma parte del programma avrà luogo all'Autodromo di Monza. Accanto alle principali novità, che andranno dai ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera La principaleprogramma 2021 è di servizio: non viene richiesto infatti nessun acconto al momento della pre - iscrizione ed è previsto il totale rimborsoviaggio prenotato se la ...... le vetture verranno esposte nell'insolita cornice delle vie e delle piazze di Milano, ma parteprogramma avrà luogo all'Autodromo di Monza. Accanto alle principali, che andranno dai ...