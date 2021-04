La strage (silenziosa) dei cristiani nel mondo: come e dove avviene (Di venerdì 2 aprile 2021) Federico Giuliani Dalla Nigeria all'Iraq, dalla Siria al Pakistan. Non si placa, in mezzo all'indifferenza generale, la persecuzione dei cristiani Dalla Nigeria all'Iraq, dalla Siria al Pakistan passando per il Mozambico. Non si placa, in mezzo all'indifferenza generale, la persecuzione dei cristiani nel mondo, come ricordato nel corso del webinar Nel nome del padre. La tragedia quotidiana dei cristiani perseguitati. L'incontro, promosso dal Dipartimento Esteri di Fratelli d’Italia coordinato da Carlo Fidanza, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Fausto Biloslavo, inviato de Il Giornale, Christian Nani direttore di Open Doors, Alessandro Monteduro direttore di Aiuto alla Chiesa che soffre e le conclusioni del Presidente di FdI Giorgia Meloni, intervallati dalle testimonianze di ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Federico Giuliani Dalla Nigeria all'Iraq, dalla Siria al Pakistan. Non si placa, in mezzo all'indifferenza generale, la persecuzione deiDalla Nigeria all'Iraq, dalla Siria al Pakistan passando per il Mozambico. Non si placa, in mezzo all'indifferenza generale, la persecuzione deinelricordato nel corso del webinar Nel nome del padre. La tragedia quotidiana deiperseguitati. L'incontro, promosso dal Dipartimento Esteri di Fratelli d’Italia coordinato da Carlo Fidanza, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Fausto Biloslavo, inviato de Il Giornale, Christian Nani direttore di Open Doors, Alessandro Monteduro direttore di Aiuto alla Chiesa che soffre e le conclusioni del Presidente di FdI Giorgia Meloni, intervallati dalle testimonianze di ...

